Polska ortografia pełna jest wyjątków i słów, które pojawiają się na prawie każdym dyktandzie. Czy wiesz jak poprawnie je zapisać? O te klasyki polskiej ortografii pytamy w naszym quizie. Spróbujcie się z nim zmierzyć i sprawdźcie swoją ortograficzną wiedzę.

Przejdź do quizu