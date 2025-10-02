QUIZ z klasykami polskiej ortografii. Gżegżółka czy grzegżółka? Rzeżucha czy żeżucha?
dzisiaj, 54 minut temu
Polska ortografia pełna jest wyjątków i słów, które pojawiają się na prawie każdym dyktandzie. Czy wiesz jak poprawnie je zapisać? O te klasyki polskiej ortografii pytamy w naszym quizie. Spróbujcie się z nim zmierzyć i sprawdźcie swoją ortograficzną wiedzę.
