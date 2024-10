Ortografia języka polskiego do najłatwiejszych nie należy. Przekonują się o tym uczniowie podczas szkolnych dyktand a nawet mistrzowie podczas konkursów ogólnopolskich. Tym razem i my zapraszamy Was do quizu ortograficznego. Tym razem pytamy o słowa, w których występuję dwuznaki. No to "rz" czy "sz"?

