Wyrazy z "U" i "Ó". Szybki QUIZ ortograficzny. Zdobędziesz 10./10?
dzisiaj, 07:00
W języku polskim ortografia bywa trudna, zwłaszcza w przypadku wyrazów z literami "u" i "ó". Choć oba dźwięki brzmią podobnie, to zasady ich użycia są różne. W tym quizie znajdziesz krótką listę kłopotliwych wyrazów z "u" oraz "ó" – sprawdź, które formy są poprawne i zdobądź 10/10!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama