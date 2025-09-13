W języku polskim ortografia bywa trudna, zwłaszcza w przypadku wyrazów z literami "u" i "ó". Choć oba dźwięki brzmią podobnie, to zasady ich użycia są różne. W tym quizie znajdziesz krótką listę kłopotliwych wyrazów z "u" oraz "ó" – sprawdź, które formy są poprawne i zdobądź 10/10!

