"Milionerzy" to teleturniej uwielbiany przez widzów. Wygrać główną nagrodę to nie lada sztuka. Udało się to zaledwie 8 osobom, a "Milionerzy" nadawani są do 1999 r. Sprawdźcie, czy odpowiecie na pytania za milion z "Milionerów". To jest naprawdę trudne, a nie ma tu żadnego koła ratunkowego.

Przejdź do quizu