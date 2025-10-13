To się piło w PRL. Ten nostalgiczny QUIZ rozwiąże tylko ten, kto pamięta te czasy
dzisiaj, 55 minut temu
Czas mija, a we wspomnieniach pozostają dawne smaki i zapachy. Wiele osób z łezką w oku wspomina PRL. Czy wiesz lub pamiętasz, co Polki i Polacy pili w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku? Sprawdź się w naszym quizie. Uruchamiamy machinę, która przeniesie nas w czasie.
