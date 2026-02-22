Naprawdę trudny QUIZ o powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Na ile pytań odpowiesz?
dzisiaj, 29 minut temu
Ten quiz sprawdzi Waszą wiedzę na temat popularnej lektury. Często pojawia się na maturze. To "Lalka" Bolesława Prusa. Pisarz zaczął publikować ją w odcinkach w "Kurierze Codziennym". Pierwszy ukazał się w druku 29 września 1887 roku. Pamiętacie o czym jest ta powieść? Sprawdźcie swoją wiedzę.
