Powtórka z lektury. QUIZ o powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Będzie chociaż 6/12?
dzisiaj, 79 minut temu
"Lalka" Bolesława Prusa to nie tylko lektura szkolna, ale jedna z tych książek, którą wielu Polaków po prostu uwielbia. W tym quizie pytamy właśnie o tę powieść. Pamiętacie jej bohaterów oraz fabułę? To będzie naprawdę niezłe wyzwanie, ale warto spróbować.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama