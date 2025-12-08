"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z tych powieści, którą wielu Polaków czytało i bardzo lubi. Podobnie jest z ekranizacjami tej powieści. Już niebawem rozpoczną się pracę nad trzecią, nową wersją tej powieści na szklanym ekranie. W naszym quizie pytamy Was o książkę, ale też o ekranizacje "Lalki".

Przejdź do quizu