"Co ty wiesz o zabijaniu?" powiedział w kultowym filmie "Psy" Bogusław Linda. Nas to nie interesuje, ale chętnie sprawdzimy Twoją wiedzę o czasach PRL. Rozwiąż quiz. Jeśli się nie pomylisz, to znaczy, że jesteś omnibusem. Powodzenia!

Przejdź do quizu