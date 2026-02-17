QUIZ. Życie codzienne PRL. Pamiętasz te czasy? Na pytaniu nr 9 na bank się nie wyłożysz
dzisiaj, 04:40
W tym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat życia codziennego czasów PRL. Pamiętacie jak to było? Często małe, ciasne, ale własne mieszkanie, zdobywane cudem produkty żywieniowe albo artykuły gospodarstwa domowego, robienie czegoś z niczego. Sprawdźcie się w naszym quizie.
