Ortografia w drugiej klasie szkoły średniej to już nie przelewki. Zasady pisowni powtórzone w klasie pierwszej i nauczyciel nie przyjmie żadnych wymówek. To jak, podejmiesz wyzwanie? Komplet punktów to musi być Twój cel - w grę wchodzi co najwyżej jeden błąd!

Przejdź do quizu