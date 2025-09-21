"Lalka" Bolesława Prusa to nie tylko lektura szkolna, ale jedna z tych książek, którą wielu Polaków po prostu uwielbia. W tym quizie pytamy właśnie o tę powieść. Pamiętacie jej bohaterów oraz fabułę? To będzie naprawdę niezłe wyzwanie, ale warto spróbować.

