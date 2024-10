Sprawdź swoją wiedzę biologiczną z naszym krótkim quizem. Czy wiesz, czym są zredukowane przenośniki wodoru? Jak nazywa się podział redukcyjny jądra komórki zmniejszający jego materiał genetyczny o połowę? Co wydzielają rośliny by zwabić owady? Ten quiz to świetna okazja, by sprawdzić, ile pamiętasz z lekcji biologii. Powodzenia!

Przejdź do quizu