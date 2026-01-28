"Lalka" to ta powieść Bolesława Prusa, którą albo się uwielbia, albo uważa za nudną. Niektórych irytują główni bohaterowie, inni uwielbiają opisy przedwojennej Warszawy, jakie stworzył pisarz. W tym quizie pytamy o imiona bohaterów tej lektury. Pamiętacie? To komplet punktów zdobędziecie bez żadnego problemu.

