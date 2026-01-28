Wokulski to Stanisław a Rzecki? Dopasuj imię do postaci z "Lalki". Pytanie nr 8 jest podchwytliwe
dzisiaj, 80 minut temu
"Lalka" to ta powieść Bolesława Prusa, którą albo się uwielbia, albo uważa za nudną. Niektórych irytują główni bohaterowie, inni uwielbiają opisy przedwojennej Warszawy, jakie stworzył pisarz. W tym quizie pytamy o imiona bohaterów tej lektury. Pamiętacie? To komplet punktów zdobędziecie bez żadnego problemu.
