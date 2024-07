W PRL, choć cenzura miała się dosyć dobrze, wychodziło bardzo wiele gazet, czasopism i periodyków zarówno dla dorosłych, jak też dzieci i młodzieży. Pamiętacie, co się wtedy czytało i po co pędziło do kiosku ruchu? Sprawdźcie się w naszym quizie.

Przejdź do quizu