Anglicy mają swoje phrasal verbs, Polacy natomiast - związki frazeologiczne. Ich użycie pozwala w dwóch-trzech słowach powiedzieć coś, co bez nich wymagałoby dłuższego tłumaczenia. Z drugiej strony część osób ma kłopot z ich użyciem. A to może być źródłem pomyłek językowych. Na szczęście przeważnie są one po prostu zabawne. Też należysz do tej grupy? A może związki frazeologiczne to dla ciebie bułka z masłem?

Przejdź do quizu