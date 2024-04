Jesteś ciekawy, jak dobrze znasz świat przyrody? Ten prosty quiz to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę z zakresu biologii ogólnej. Co wiesz na temat roślin okrytonasiennych? Co otacza nasze serce? Czy pamiętasz nazwy ważnych hormonów? Sprawdź się!

Przejdź do quizu