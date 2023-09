Książki Henryka Sienkiewicza to niewyczerpane źródło cytatów i powiedzonek, które przeszły do historii polskiej literatury, języka potocznego oraz do... historii reklamy. Wybraliśmy 10 znanych cytatów z różnych utworów Sienkiewicza. Niektóre można rozpoznać "z zamkniętymi oczami", nad innymi trzeba się chwilkę zastanowić.

