Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie

Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie / Shutterstock

Przed tobą quiz o czasach PRL. Urodzeni przed 1989 rokiem nie powinni mieć problemów. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie.

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