Dziennik.pl logo

Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
59 minut temu
Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie
Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie/Shutterstock
Przed tobą quiz o czasach PRL. Urodzeni przed 1989 rokiem nie powinni mieć problemów. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
Powiązane
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Three,Wooden,Blocks,With,Question,Marks,On,Wooden,Table,,Closeup.
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Pytanie nr 9 to sławy czasów PRL
napoje
To się piło w PRL. Ten nostalgiczny QUIZ rozwiąże tylko ten, kto pił wodę z sokiem z saturatora
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj