Quiz ortograficzny na poziomie olimpijskim. Zaliczasz z wynikiem 5/10
dzisiaj, 13:55
Quiz ortograficzny na poziomie olimpijskim. Zaliczasz z wynikiem 5/10/Shutterstock
Język polski jest pełen pułapek. Potrafisz pokonać te najbardziej podstępne? W tym quizie mało kto zdobędzie komplet punktów. Nawet jednak połowa to jest osiągnięcie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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