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Trudny quiz ortograficzny. Wynik 10/10 to awans do grona mistrzów

Justyna Topolska
45 minut temu
Dziewczyna rozwiązuje quiz
Dziewczyna rozwiązuje quiz/Shutterstock
Ten quiz zawiera przykłady z Ogólnopolskiego Dyktanda 2024 z tekstem pt. "Fantazmaty polonisty". Jego autorkami są prof. dr hab. Anna Dąbrowska oraz prof. dr hab. Ewa Kołodziejek. Dasz radę zdobyć choć połowę punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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