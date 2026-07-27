Trudny quiz ortograficzny. Wynik 10/10 to awans do grona mistrzów
45 minut temu
Dziewczyna rozwiązuje quiz/Shutterstock
Ten quiz zawiera przykłady z Ogólnopolskiego Dyktanda 2024 z tekstem pt. "Fantazmaty polonisty". Jego autorkami są prof. dr hab. Anna Dąbrowska oraz prof. dr hab. Ewa Kołodziejek. Dasz radę zdobyć choć połowę punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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