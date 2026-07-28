Quiz ortograficzny. Powyżej 8/10 to poświadczenie mistrzostwa
dzisiaj, 10:58
Quiz ortograficzny. Powyżej 8/10 to poświadczenie mistrzostwa/Shutterstock
Sprawdź się w quizie, który zawiera przykłady z trudnego Krakowskiego Dyktanda z 2018 roku. Jego autorką jest prof. dr hab. Mirosława Mycawka. Dasz radę zdobyć choć połowę punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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