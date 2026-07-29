Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów i krzyżówek. Na trzy ostatnie nawet omnibus nie odpowie
dzisiaj, 04:32
Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów i krzyżówek. Na trzy ostatnie nawet omnibus nie odpowie/Shutterstock
To jeden z tych quizów, które internauci lubią najbardziej. Zadajemy w nim pytania, na które odpowiadali uczestnicy popularnych teleturniejów. Na pewno na wiele z nich znacie odpowiedź. Trzy ostatnie to niezła zagwozdka.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
Powiązane