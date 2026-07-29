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Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów i krzyżówek. Na trzy ostatnie nawet omnibus nie odpowie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:32
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Trudny QUIZ. 20 pytań z teleturniejów i krzyżówek. Na trzy ostatnie nawet omnibus nie odpowie/Shutterstock
To jeden z tych quizów, które internauci lubią najbardziej. Zadajemy w nim pytania, na które odpowiadali uczestnicy popularnych teleturniejów. Na pewno na wiele z nich znacie odpowiedź. Trzy ostatnie to niezła zagwozdka.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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