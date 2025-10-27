"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą nie tylko wykazać się szybkością, ale dobrymi skojarzeniami. W tym quizie zadajemy pytania z ostatniego odcinka, które zadał Karol Strasburger. Zawodnicy nie dali rady z pytaniem numer 4.

Przejdź do quizu