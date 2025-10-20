QUIZ. Pytania z ostatniego odcinka "Familiady". Zawodnicy polegli już na 1 pytaniu
dzisiaj, 32 minuty temu
"Familiada" to wciąż jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą nie tylko wykazać się szybkością, ale dobrymi skojarzeniami. W tym quizie zadajemy pytania z ostatniego odcinka. Wskażesz najwyżej punktowaną odpowiedź? Zawodnicy już na 1. pytaniu mieli pod górkę.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama