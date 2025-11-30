QUIZ. Pytania z finałów ostatnich odcinków teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Będzie komplet?
dzisiaj, 96 minut temu
Teleturniej "Jeden z dziesięciu" ma wielu fanów. W tym quizie zadajemy pytania, które padły w finałach ostatnich odcinków tego programu. Niektóre są naprawdę trudne. Odpowiecie na wszystkie, które zadał finalistom Tadeusz Sznuk?
