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Trudny quiz z geografii. 97 proc. polegnie na 6 pytaniu. Więcej niż 26/32 trafi mistrz

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:53
Trudny quiz z geografii. 97 proc. polegnie na 6 pytaniu. Więcej niż 26/32 trafi mistrz
Trudny quiz z geografii. 97 proc. polegnie na 6 pytaniu. Więcej niż 26/32 trafi mistrz/Shutterstock
Przed tobą trudny quiz z geografii. Pytań jest aż 32. Uważaj zwłaszcza na 6. 97 proc. na nim polegnie. Więcej niż 26/32 trafi mistrz.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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