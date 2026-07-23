Quiz z geografii. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was
dzisiaj, 07:57
Quiz z geografii. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was/Shutterstock
Przygotowaliśmy dla ciebie quiz z geografii. Poziom nie jest przesadnie wysoki, więc jest spora szansa na dobry wynik. Pytamy o proste rzeczy. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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