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Quiz z geografii. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:57
Quiz z geografii. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was
Quiz z geografii. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was/Shutterstock
Przygotowaliśmy dla ciebie quiz z geografii. Poziom nie jest przesadnie wysoki, więc jest spora szansa na dobry wynik. Pytamy o proste rzeczy. Każdy trafi minimum 5/10. Komplet punktów zdobędzie 70 proc. z was.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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