Prosty QUIZ z geografii. Zdobędziesz 10/15? To znaczy, że uważałeś na lekcjach. Pytanie nr 14 to podpucha

Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o stolice i mało znane miejsca. Na pytaniu nr 12 na bank się wyłożysz / Shutterstock

Jak nazywa się najwyższy szczyt Afryki? Z iloma państwami graniczy Polska? Te pytania niby są łatwe, ale czy na pewno znasz na nie odpowiedź? Sprawdź się w naszym geograficznym quizie. Wynik 10/15 to naprawdę powód do dumy. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję