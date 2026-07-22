Dziennik Gazeta Prawana logo

Prosty QUIZ z geografii. Zdobędziesz 10/15? To znaczy, że uważałeś na lekcjach. Pytanie nr 14 to podpucha

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:17
Full,Body,Young,Girl,Student,Wear,Blue,Casual,Clothes,Glasses
Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o stolice i mało znane miejsca. Na pytaniu nr 12 na bank się wyłożysz/Shutterstock
Jak nazywa się najwyższy szczyt Afryki? Z iloma państwami graniczy Polska? Te pytania niby są łatwe, ale czy na pewno znasz na nie odpowiedź? Sprawdź się w naszym geograficznym quizie. Wynik 10/15 to naprawdę powód do dumy. To co? Zaczynamy?
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
Powiązane
Globe,And,Books,On,Floor,Of,Library.
Mega trudny QUIZ z geografii. Komplet punktów dla nielicznych. Pytamy o mało znane miejsca
Zambia,On,Globe,-,Map,-,Travel,Destination
Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o mało znane miejsca. Komplet punktów zdobędzie tylko 45 proc.
Classic,Round,Compass,On,Background,Of,Old,Vintage,Map,Of
Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o stolice i mało znane miejsca. Na pytaniu nr 12 na bank się wyłożysz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj