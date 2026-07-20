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Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o mało znane miejsca. Komplet punktów zdobędzie tylko 45 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:44
Zambia,On,Globe,-,Map,-,Travel,Destination
quiz, geografia/Shutterstock
To mega trudny quiz z geografii. Pytamy w nim o miejsca mało znane, ale takie, które warto znać. Mało komu uda się zdobyć komplet punktów. Warto jednak spróbować swoich sił i odpowiedzieć na pytania tego quizu.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z wiedzy ogólnejquiz z geografii
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