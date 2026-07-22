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Trudny quiz z geografii Bliskiego Wschodu. Komplet punktów jest prawie nieosiągalny

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:21
Trudny quiz z geografii Bliskiego Wschodu. Komplet punktów jest prawie nieosiągalny
Trudny quiz z geografii Bliskiego Wschodu. Komplet punktów jest prawie nieosiągalny/Shutterstock
Pustynie, góry, cieśniny, największe złoża ropy i gazu. Bliski Wschód potrafi zaskoczyć nawet osoby dobrze znające geografię. Sprawdź się w naszym quizie – wynik 10/12 będzie powodem do dumy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Bliski Wschódquizquiz z geografii
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