Kto napisał te książki? Quiz z klasyki literatury. Wynik poniżej 7/12 to wstyd
dzisiaj, 13:21
Kto napisał te książki? Quiz z klasyki literatury. Wynik poniżej 7/12 to wstyd/Shutterstock
Czy pamiętasz, kto napisał „Lalkę”, „Proces” albo „Mistrza i Małgorzatę”? Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz klasykę literatury polskiej i światowej. Komplet punktów zdobędą tylko najbardziej oczytani.
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Źródło dziennik.pl
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