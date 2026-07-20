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Kto napisał te książki? Quiz z klasyki literatury. Wynik poniżej 7/12 to wstyd

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 13:21
Kto napisał te książki? Quiz z klasyki literatury. Wynik poniżej 7/12 to wstyd
Kto napisał te książki? Quiz z klasyki literatury. Wynik poniżej 7/12 to wstyd/Shutterstock
Czy pamiętasz, kto napisał „Lalkę”, „Proces” albo „Mistrza i Małgorzatę”? Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz klasykę literatury polskiej i światowej. Komplet punktów zdobędą tylko najbardziej oczytani.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaquizquiz literacki
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