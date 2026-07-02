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Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 13:11
[aktualizacja dzisiaj, 13:12]
Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11
Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11/Shutterstock
Gra „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, stworzona przez polskie studio CD Projekt Red i wydana w 2015 roku, do dziś uchodzi za jedną z najlepszych i najlepiej ocenianych gier RPG w historii. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz przygody Geralta z Rivii. Na komplet punktów mogą liczyć tylko prawdziwi fani.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: WiedźminquizWiedźmin 3Wiedźmin 3: Dziki Gon
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