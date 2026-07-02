Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11

Trudny quiz z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11 / Shutterstock

Gra „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, stworzona przez polskie studio CD Projekt Red i wydana w 2015 roku, do dziś uchodzi za jedną z najlepszych i najlepiej ocenianych gier RPG w historii. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz przygody Geralta z Rivii. Na komplet punktów mogą liczyć tylko prawdziwi fani.

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