Trudny quiz z sagi o Wiedźminie. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11

Trudny quiz z sagi o Wiedźminie. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11 / Shutterstock

Jak dobrze pamiętasz wydarzenia, bohaterów i najważniejsze wątki sagi Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie? Znajmość serialu czy gry to za mało, tutaj liczy się znajomość książek. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego znawcy Wiedźmina.

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