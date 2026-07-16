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Trudny quiz z sagi o Wiedźminie. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:00
Trudny quiz z sagi o Wiedźminie. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11
Trudny quiz z sagi o Wiedźminie. Tylko prawdziwi fani zdobędą 11/11/Shutterstock
Jak dobrze pamiętasz wydarzenia, bohaterów i najważniejsze wątki sagi Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie? Znajmość serialu czy gry to za mało, tutaj liczy się znajomość książek. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego znawcy Wiedźmina.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: WiedźminAndrzej Sapkowskiquiz
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