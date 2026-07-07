Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11
dzisiaj, 16:08
Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11/ShutterStock
Czy znasz najpopularniejsze gatunki drzew i wiesz, które z nich mogą żyć nawet kilka tysięcy lat? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Pytamy o wygląd drzew, ich liście, owoce, igły i wiek. Przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane