Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11

Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11 / ShutterStock

Czy znasz najpopularniejsze gatunki drzew i wiesz, które z nich mogą żyć nawet kilka tysięcy lat? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Pytamy o wygląd drzew, ich liście, owoce, igły i wiek. Przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.

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