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Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:08
Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11
Trudny quiz o drzewach. Przeciętni nie mają szans na wynik 8/11/ShutterStock
Czy znasz najpopularniejsze gatunki drzew i wiesz, które z nich mogą żyć nawet kilka tysięcy lat? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Pytamy o wygląd drzew, ich liście, owoce, igły i wiek. Przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: przyrodadrzewaquizquiz z biologii
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