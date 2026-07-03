Trudny quiz z Harry'ego Pottera. 9/11 to wynik godny ucznia Hogwartu
36 minut temu
Trudny quiz z Harry'ego Pottera. 9/11 to wynik godny ucznia Hogwartu/ShutterStock
Myślisz, że znasz Hogwart jak własną kieszeń? Przygotowaliśmy 11 pytań z Harry'ego Pottera. Niektóre są proste, inne wymagają naprawdę dobrej pamięci. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podejmij wyzwanie i zdobądź jak najwięcej punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Harry PotterquizHogwart
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