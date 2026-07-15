Geografia Polski dla ambitnych. Ten quiz wykosi przeciętne osoby, 8/11 tylko dla ekspertów
dzisiaj, 16:04
Geografia Polski dla ambitnych. Ten quiz wykosi przeciętne osoby, 8/11 tylko dla ekspertów/Shutterstock
Myślisz, że znasz geografię Polski? Sprawdź się w naszym trudnym quizie z 11 pytaniami. Czekają na Ciebie zagadnienia dotyczące rzek, jezior, gór, parków narodowych i województw. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
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