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Geografia Polski dla ambitnych. Ten quiz wykosi przeciętne osoby, 8/11 tylko dla ekspertów

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:04
Geografia Polski dla ambitnych. Ten quiz wykosi przeciętne osoby, 8/11 tylko dla ekspertów
Geografia Polski dla ambitnych. Ten quiz wykosi przeciętne osoby, 8/11 tylko dla ekspertów/Shutterstock
Myślisz, że znasz geografię Polski? Sprawdź się w naszym trudnym quizie z 11 pytaniami. Czekają na Ciebie zagadnienia dotyczące rzek, jezior, gór, parków narodowych i województw. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz z geografiigeografia Polski
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