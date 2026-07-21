Wymagający quiz z geografii Rosji. O wyniku 10/12 można tylko pomarzyć
24 minut temu
Wymagający quiz z geografii Rosji. O wyniku 10/12 można tylko pomarzyć/Shutterstock
Od Bajkału po Kamczatkę, od Wołgi po Ural – geografia Rosji potrafi zaskoczyć nawet osoby dobrze znające mapę świata. Rozwiąż quiz o średnim poziomie trudności i sprawdź swoją wiedzę.
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Źródło dziennik.pl
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