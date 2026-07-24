Nietypowy QUIZ z geografii. Podajemy dwa miasta, dopasuj trzecie z tego samego województwa. 5/10 to minimum
dzisiaj, 05:12
Nietypowy QUIZ z geografii. Podajemy dwa miasta, dopasuj trzecie z tego samego województwa. 5/10 to minimum/Shutterstock
Ten quiz z geografii to zabawa w dopasowanie. Waszym zadaniem jest, by do dwóch podanych miast, dopasować trzecie z tego samego województwa. Obiecujemy, że łatwo nie będzie. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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