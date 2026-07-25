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Quiz z PRL. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
38 minut temu
Quiz z PRL. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów
Quiz z PRL. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów/Agencja Gazeta
Co powiesz na quiz z PRL? Pytamy o gwiazdy telewizji minionej epoki. Jeśli programy "Czar par" lub "Wielka gra" nie są ci obce, to już na starcie masz łatwiej. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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