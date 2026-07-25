Quiz z PRL. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów

Quiz z PRL. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów / Agencja Gazeta

Co powiesz na quiz z PRL? Pytamy o gwiazdy telewizji minionej epoki. Jeśli programy "Czar par" lub "Wielka gra" nie są ci obce, to już na starcie masz łatwiej. 86 proc. zrobi trzy błędy. 12/14 tylko dla orłów.

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję