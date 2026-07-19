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QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. Będzie 10/10? Na ostatnie odpowie 90 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:09
Przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. Będzie 10/10? Na ostatnie odpowie 90 proc./PAP
PRL to czas wielu historycznych zawirowań. Pamiętacie, co się wtedy działo? W tym quizie pytamy nie tylko o daty, ale też ważne wydarzenia i osoby. Na ostatnie pytanie prawie każdy zna odpowiedź.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z historii
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