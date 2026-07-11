QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. 12/12 tylko dla znawców tematu

QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. 12/12 tylko dla znawców tematu / PAP Archiwalny

PRL to ta epoka, do której chętnie wracamy wspomnieniami. Czy pamiętacie te czasy? Jeśli tak, sprawdźcie swoją wiedzę na ten temat. Pytamy nie tylko o daty. To co? Zaczynamy?

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