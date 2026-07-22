Wielki QUIZ o życiu w PRL. Będzie nostalgicznie i sentymentalnie. Odpowiesz na tip top na wszystkie 20 pytań?

QUIZ. Życie codzienne PRL. Na ilu z tych nostalgicznych pytań polegniesz? / NAC

Czasy PRL, choć były trudne i często były wyzwaniem, do dziś przez wielu Polaków wspominane są z sentymentem i nostalgią. Kolejki, prywatki, wystana meblościanka czy kupione za talony auto. To wszystko sprawia, że łezka się kręci w oku. W tym quizie będzie bardzo sentymentalnie. To co? Zaczynamy?

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