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Wielki QUIZ o życiu w PRL. Będzie nostalgicznie i sentymentalnie. Odpowiesz na tip top na wszystkie 20 pytań?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:38
PRL
QUIZ. Życie codzienne PRL. Na ilu z tych nostalgicznych pytań polegniesz?/NAC
Czasy PRL, choć były trudne i często były wyzwaniem, do dziś przez wielu Polaków wspominane są z sentymentem i nostalgią. Kolejki, prywatki, wystana meblościanka czy kupione za talony auto. To wszystko sprawia, że łezka się kręci w oku. W tym quizie będzie bardzo sentymentalnie. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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