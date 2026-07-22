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"Pomożecie?" QUIZ z historii Polski czasów PRL. 5/10 to podstawa. 90 proc. to wynik dla znawców tematu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:13
Gierek
"Pomożecie?" QUIZ z historii Polski czasów PRL. 5/10 to podstawa. 90 proc. to wynik dla znawców tematu/PAP Archiwalny
Historia Polski czasów PRL to okres pełen dramatycznych wydarzeń i politycznych zawirowań. W naszym quizie pytamy m.in. o ważne daty, nazwiska, decyzje. Sprawdźcie jak dobrze pamiętacie ważne wydarzenia tamtych czasów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z historii
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