Trudny quiz z historii. 17/20 tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz
dzisiaj, 07:57
Trudny quiz z historii. 17/20 tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz/Shutterstock
Przygotowaliśmy 20 trudnych pytań z historii. 17 poprawnych odpowiedzi to wynik możliwy tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz. Skup się i rozwiąż quiz.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizquiz z historii
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