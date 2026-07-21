Dziennik Gazeta Prawana logo

Trudny quiz z historii. 17/20 tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:57
Trudny quiz z historii. 17/20 tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz
Trudny quiz z historii. 17/20 tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz/Shutterstock
Przygotowaliśmy 20 trudnych pytań z historii. 17 poprawnych odpowiedzi to wynik możliwy tylko dla ambitnych. 100 proc. wyciśnie mistrz. Skup się i rozwiąż quiz.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizquiz z historii
Powiązane
historia prl
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Powtórka z ważnych wydarzeń. 8/12 zdobędzie tylko 70 proc.
Przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Pytamy nie tylko o daty. Będzie 10/10? Na ostatnie odpowie 90 proc.
Quiz z historii dla znawców. 9/10 to wynik mistrzowski. Na 7 pytanie poprawnie odpowie 48 proc. śmiałków
Quiz z historii dla znawców. 9/10 to wynik mistrzowski. Na 7 pytanie poprawnie odpowie 48 proc. śmiałków
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj