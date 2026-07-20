Quiz z historii dla znawców. 9/10 to wynik mistrzowski. Na 7 pytanie poprawnie odpowie 48 proc. śmiałków
51 minut temu
Quiz z historii dla znawców. 9/10 to wynik mistrzowski. Na 7 pytanie poprawnie odpowie 48 proc. śmiałków/Shutterstock
Tylko prawdziwi znawcy historii nie zaliczą skuchy. Jeśli brakuje ci wiedzy, to może będzie sprzyjać ci szczęście i oddasz celny "strzał". Przed tobą quiz, w którym wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. 9/10 to wynik mistrzowski. Na 7 pytanie poprawnie odpowie 48 proc. śmiałków.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizquiz z historii
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