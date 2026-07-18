Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Powtórka z ważnych wydarzeń. 8/12 zdobędzie tylko 70 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
31 minut temu
historia prl
quiz, historia prl/PAP Archiwalny
W tym quizie o historii czasów PRL pytamy o najważniejsze zdarzenia i daty. Jeśli pamiętasz te wydarzenia i ich daty, to rozwiążesz nasz quiz bez problemu. Jeśli czegoś nie pamiętasz, to też warto się zmierzyć i sobie przypomnieć.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLhistoriaquizquiz z historii
Powiązane
PRL
Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie
prl
Wielki QUIZ. Historia czasów PRL. Nie poddawaj się na pytaniu nr 8
PRL
QUIZ. Historia Polski PRL. Pytamy nie tylko o ważne daty. Nieliczni zdobędą więcej niż 80 proc.
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj