QUIZ PRL. Dla każdego dziadka 9/10 to obowiązek. 75 proc. młodych nie odpowie na 8 pytanie

QUIZ PRL. Dla każdego dziadka 9/10 to obowiązek. 75 proc. młodych nie odpowie na 8 pytanie / Shutterstock

Jeśli jesteś już dziadkiem albo babcią, to ten quiz jest dla ciebie. Każdy, kto przeżył PRL obowiązkowo powinien zdobyć 9/10. Trudniej będą mieli młodzi. 75 proc. z nich nie odpowie na 8 pytanie.

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