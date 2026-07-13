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Quiz. 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:30
Quiz. 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent
Quiz. 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent/Shutterstock
PESEL będzie miał decydujące znaczenie dla wyniku. Quiz może okazać się bardzo wymagający dla młodszego pokolenia. Przed tobą 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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