Quiz. 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent

Quiz. 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent / Shutterstock

PESEL będzie miał decydujące znaczenie dla wyniku. Quiz może okazać się bardzo wymagający dla młodszego pokolenia. Przed tobą 10 pytań z epoki PRL. Urodzeni po 1989 roku trafią mniej niż 50 procent.

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