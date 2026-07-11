Quiz. 11 pytań o PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy
dzisiaj, 13:28
Quiz. 11 pytań o PRL. Młodzi polegną, starsi będą święcić triumfy/Shutterstock
Czasy PRL pełne były absurdów, niepojętych dziś dla pokolenia młodych ludzi. Sprawdź się w quizie z pytaniami o tamtą epokę. Każdy, kto bawił się w dzieciństwie na trzepaku, nie powinien mieć trudności ze zdobyciem kompletu punktów.
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Źródło dziennik.pl
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